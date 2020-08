Hubertus Schmidt met Beryll bovenaan in inloopproef Louisdor Preis

Hubertus Schmidt stuurde Beryll (Benetton Dream FRH x Weltmeyer) vrijdagochtend naar een afgetekende zege in de inloopproef voor de Louisdor Preis in Verden. De tienjarige Hannoveraan eindigde afgelopen maand nog tweede in de inloopproef in Bettenröde en werd daar vijfde in de kwalificatieproef.

In Bettenröde won Schmidt de kwalificatieproef met Berylls stalgenoot Denoix PCH (Destano x Pik Noir). Nu mikt de ruiter met Beryll op een ticket voor de Louisdor Preis-finale later dit jaar. In de inloopproef werd het duo door vier van vijf juryleden aan kop geplaatst, met scores tussen de 71,053% en 74,211%. Het gemiddelde kwam uit op 73,105%.

Wagner en Waldmann

Thomas Wagner eindigde met Filigrano Marone (Fürstenball x Sandro Hit) op de tweede plaats met 72,237%. De top drie van de inloopproef werd compleet gemaakt door Lena Waldmann en Cadeau Noir (Christ x De Niro).

Uitslag.

Bron: Horses.nl