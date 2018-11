Hubertus Schmidt wint met Escorial eerste internationale Grand Prix

Met een score van 71,50% won Hubertus Schmidt in München vandaag met de achtjarige hengst Escorial zijn eerste internationale Grand Prix. Op nationaal niveau had de combinatie reeds meerdere Grand Prix op hun naam geschreven.

Het was echter pas de tweede lange Grand Prix kuur voor de Westfaalse hengst, die eerder nog met goede resultaten startte in Intermédiare II en in de korte Grand Prix. Tijdens zijn eerste lange Grand Prix in Münster haalde hij een negende plaats en werd vierde bij de Grand Prix Special.

Master hengst

Tweede werden Anja Plönzke en Master-hengst Fahrenheit met een score van 71,293%. Op de derde plaats eindigden Sascha Schulz met zijn Lusitano-hengst Dragao, die tevens dekhengst is voor het Oldenburger Stamboek. Matthias Bouten werd vierde met de KWPN hengst Meggle’s Boston die 69.84% scoorden. De Nederlandse Saskia Maertens behaalde een zesde plaats met haar Legend of Loxley, met een score van 67,37 %.

Uitslagen

Bron: St. George/Horses.nl