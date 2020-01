Hubertus Schmidts voormalig GP-paard Florenciano verder bij young riders

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Florenciano (Florencio x Havidoff, fokker H. van den Brink) vervolgt zijn carrière onder het zadel van de Duitse young riders-amazone Tabea Schroer. De KWPN-gefokte hengst onderging gedurende zijn carrière meerdere ruiterwissels en werd onder andere gereden door Ingrid Klimke en Hubertus Schmidt.

Florenciano was in de tijd van zijn goedkeuring in het bezit van Eugène Reesink. Hij nam in 2007 deel aan de Hengstleistungsprüfung in Münster-Handorf, waar hij dankzij een 8,93 voor dressuur en een 8,58 voor het springen op een totaal van 8,92 punten uitkwam. Daarna nam Ingrid Klimke de opleiding van de hengst voor haar rekening, alvorens Hermann Burger Florenciano op Lichte Tour-niveau uitbracht.

Ruiterwissels

Na een aantal jaar niet in de ring verschenen te zijn, bracht Hubertus Schmidt de bruine in 2014 aan start in de Grand Prix en reed enkele internationale wedstrijden met hem. Daarna liep hij nog nationaal Grand Prix onder Marc-Patrick Fritz, internationaal Lichte Tour onder Eyal Zlatin en nationaal in de Duitse M-dressur onder Martin Schulmeier.

