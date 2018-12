IAEJ-prijs voor Madeleine Winter-Schulze

Op het internationale Festhallen Turnier in Frankfurt afgelopen weekend heeft Madeleine Winter-Schulze een ereprijs in ontvangst genomen van de International Alliance of Equestrian Journalists (IAEJ). De goede fee van onder andere Isabell Werth en Ludger Beerbaum werd door de IAEJ uitgekozen vanwege haar bijzondere ondersteuning van de paardensport.

Winter-Schulze is pas de derde die de ereprijs uitgereikt krijgt van de IAEJ. De Amerikaanse springlegende George Morris en de Britse journalist Pippa Cuckson, die zich onder andere inzet om alle misstanden omtrent de endurance aan het licht te krijgen, gingen de Duitse voor.

Opmerkelijk

In een korte lofrede legde st-Georg-hoofdredacteur Jan Tönjes, zelf lid van de Raad van bestuur van de IAEJ, de achtergrond van deze prijs uit. “We zaten samen op de Wereldkampioenschappen en hadden het over Madeleine Winter-Schulze. Het woord ‘opmerkelijk’ kwam keer op keer terug. En toen we onze collega’s vertelden dat Madeleine Winter-Schulze niet alleen al decennia lang Isabell Werth en Ludger Beerbaum ondersteunt, maar ook zelf Duits kampioen was – in beide disciplines springen en dressuur – was voor iedereen duidelijk, deze speciale prijs moet worden toegekend. ”

Werth

Winter-Schulze kreeg de prijs in Frankfurt uitgereikt van Isabell Werth, die in persoonlijke bewoordingen de grote vriendschap die ze voelt voor de vrouw omschreef. Madeleine Winter-Schulze was zichtbaar ontroerd. Kort daarna was ze op weg naar Praag om haar ‘fingers crossed’ te houden voor Ludger Beerbaum, die uitkwam op de Global Champions Play Offs en juist dit soort dingen laat zien hoe gepassioneerd Winter-Schulze is als het om de sport gaat.

Bron: St-Georg