IDCT en IDRC zetten strang-en-trens kruistocht voort

Op 3 oktober sloten de IDRC (International Dressage Riders Club en de IDTC (International Dressage Trainers Club) in Lier een tweedaagse vergadering af in Lier. Ongeveer 65 leden van de clubs namen deel, samen met vertegenwoordigers van de Dressage Official Club, Dressage Organizers club en de FEI. ‍Thema van de bijeenkomst was het verbeteren van welzijn en prestaties door middel van kennis. In hun kruistocht om de stang-en-trens-verplichting in de Grand Prix te behouden werd een onderzoek van Marc Koen besproken.

De IDRC en de IDTC lijken te willen vasthouden aan de verplichte optoming met met stang-en-trens en heeft nu een onderzoeker gevonden in Marc Koen die dat ondersteunt. “Marc Koen ging dieper in op de discussie om de optoming met stang- en trens optioneel te maken. Hij presenteerde ook een pilotstudie die de mythe lijkt te ontkrachten dat er ‘in de mond van sommige paarden geen ruimte is voor dubbele bitten’. Uit zijn onderzoek kwam de verrassende ontdekking dat in plaats van het algemeen aanvaarde geloof dat bitten bovenop de tong lagen, in feite alle bitten, dus zowel trens als stang, feitelijk in de tong liggen”, aldus de IDCT en IDRC. “Het is duidelijk dat verder onderzoek om dit inzicht te ontwikkelen absoluut noodzakelijk is.”

Verder melden de clubs dat de onderstaande onderwerpen aan bod kwamen:

een interview met de nieuw aangestelde dressuurdirecteur Ronan Murphy, die ook een update gaf over de Olympische Spelen van Parijs 2024

demonstratie van de Sleip Gait Analysis met eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk volgen van de symmetrie van paarden in draf

een uiteenzetting van de structuur en functie van de FEI Education-afdeling door Frank Spadinger

een demonstratie door Rieky Young over het toepassen van western-technieken in de dressuursport

Dr. Russell MacKechnie-Guire gaf een voorproefje op de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de strakheid van de neusriem, met enkele verrassende voorlopige resultaten. Als onderdeel van de vervolgdiscussie bevestigde Ronan Murphy de noodzaak van samenwerking tussen belanghebbenden en de FEI rond het initiëren en evalueren van onderzoek.

Vanuit Wisconsin presenteerde Kendra Skorstad via livestream de HoofMapp-app waarmee eigenaren het hoefbeslag van een paard in de loop van de tijd kunnen documenteren en volgen. Dit wordt gevolgd door een webinar waarin de tool verder wordt toegelicht.

Naar aanleiding van ontevredenheid over de huidige A&B-proeven zijn diverse alternatieve proeven besproken. Er is gesproken over een ‘inleidende’ Grand Prix om te gebruiken in ontwikkelingslanden, voor amateurs of jongere paarden. Ronan Murphy stemde ermee in om eventuele voorstellen te bespreken met de Technische Commissie Dressuur en als onderdeel van een toekomstige strategie voor de ontwikkeling van de sport.

Ulrike Nivelle stelde de jurering op de Europese kampioenschappen in Riesenbeck ter discussie. Dit werd de volgende dag gevolgd door een paneldiscussie tussen Kyra Kyrklund, Isabel Werth, Katrina Wuest en Rieky Young. De potentie van AI om de beoordeling te verbeteren werd besproken.

Thomas Eyckmans en Dane Rawlins schetsten de huidige problematiek waarmee organisatoren worden geconfronteerd bij het organiseren wedstrijden door de steeds stijgende kosten. Er werd om bewustzijn en suggesties van de leden gevraagd.

Dr. Siddhartha Khandelwai presenteerde een app in ontwikkeling, Walkbeat, die gedetailleerd beschrijft hoe het paard zijn ledematen gebruikt. Dit kan worden gebruikt om de prestaties te maximaliseren en blessures te voorkomen.

David Stickland beschreef een systeem dat hij samen met Global Equestrian Technology BV had ontwikkeld waarbij skeletlocaties gevolgd kunnen worden op basis van een video. AI wordt vervolgens gebruikt om waarneembare dressuurgegevens te correleren met de manier waarop juryleden de onderdelen beoordelen. Dit kan een hulpmiddel zijn voor ruiters, trainers en juryleden. De gemeenschap wordt uitgenodigd om na te denken over de beste manier om een ​​dergelijk instrument te gebruiken.

15 principes voor paardenwelzijn

De voorzitter van de IDTC vroeg de leden om hun inzet voor paardenwelzijn. Daarvoor heeft de club onderstaande lijst van 15 principes opgesteld.

Zorg ervoor dat aan essentiële individuele indicatoren voor dierenwelzijn wordt voldaan op basis van de 5 domeinen: 1. voeding 2. fysieke omgeving 3. Gezondheid 4. interacties met omgeving, andere

dieren, mensen en 5. Mentale toestand. Deze factoren mogen niet gebaseerd zijn op middelen of beperkt zijn. Verbind je ertoe elk paard gelijk te behandelen, ongeacht het gebruik ervan (fokkerij, recreatie of sport) en zorg ervoor dat trainings- en prestatiedoelstellingen overeenstemmen zijn met het genetische potentieel, het temperament en de ontwikkeling van het individu. Zich inzetten voor de noodzaak van voortdurende training van het paard, zijn ruiter en al zijn begeleiders om de best mogelijke interactie tussen paard en mens te bereiken. Erken dat het paard een sociaal, bewust en neotenisch dier is en wees alert op de fysieke, emotionele en intellectuele implicaties van deze kenmerken. Waardeer de karaktervormende, emotionele en fysieke voordelen van het omgaan met paarden, vooral voor jongeren en mensen met mentale of fysieke handicaps. Zorg ervoor dat je tijdens de training natuurlijk gedrag gebruikt om het vermogen van het paard om het menselijke doel te begrijpen te vergroten. Accepteer de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het paard gedurende zijn hele leven, ook nadat de sportcarrière is beëindigd en tot aan de dood. Alle beslissingen moeten worden genomen in het belang van het paard, op basis van het meest recente beschikbare advies. Beloof dat je nooit uit woede of frustratie straffen zal opleggen. Beloof strikte naleving van alle antidopingregels en -procedures. Zorg voor een snelle en passende behandeling in geval van letsel of ziekte. Plichtsgetrouw kenmerken van goede sportiviteit vertonen en ernaar streven de paardensport op wedstrijden gunstig te presenteren. Eisen dat alle regelgeving met betrekking tot paardenwelzijn gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk bewijs en nauwkeurig onderzocht en goedgekeurd wordt door de Veterinaire Commissie van de FEI. Herken

kennis over paarden en hun welzijn en sta open voor nieuw wetenschappelijk bewijs. Streef ernaar transparant en proactief te zijn. De bereidheid tonen om samen te werken met alle belanghebbenden (inclusief het publiek) om het begrip van het welzijn van paarden te vergroten en

de legitimiteit van verschillende meningen te erkennen. Waardeer en verspreid de geschiedenis van het paard en de rol die het speelt in ons cultureel erfgoed. Verbeter de positieve bijdrage van de paardensport aan mens en milieu.

