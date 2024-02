IDRC, IDTC en IDOC over Parra: De omgang met deze kwestie door FEI is van levensbelang

De dressuurclubs IDRC, IDTC en IDOC (internationale ruiters, -trainers en -officials clubs) hebben een gezamenlijk statement gepubliceerd over de mishandelingen op stal bij Cesar Parra in de Verenigde Staten. Volgens de clubs is het alle hens aan dek: ze spreken van een wake up-call en roepen de FEI met een open brief op om alles te doen wat in hun macht staat in deze kwestie en dat ook zichtbaar te maken voor de rest van de wereld. Volgens de clubs is de omgang door de FEI van levensbelang voor de dressuursport.

De open brief (aan FEI secretaris-generaal Sabrina Ibanez en FEI-voorzitter Ingmar Devos) leest als volgt:

Helaas is de hele wereld nu getuige geweest van problemen op het gebied van welzijn en vreselijke wreedheid binnen onze prachtige sport. We vinden dit allemaal hartverscheurend, maar het is een ‘wake-up call’ voor de kwetsbaarheid waarmee we nu worden geconfronteerd vanuit onze respectievelijke stakeholderposities en uiteraard voor de sport als geheel.

Het is juist dat wrede praktijken aan het licht worden gebracht, en de invloed van sociale media maakt dit onmiddellijk mogelijk. Op dezelfde manier versterken sociale media de negatieve aandacht, en deze moet in een positieve richting worden omgezet. De realiteit is dat onze sport nu ernstig in gevaar is gebracht; het gedrag van de minderheid is een geschenk geweest voor de critici van onze sport. Dit gedrag heeft ieder fatsoenlijk mens met liefde en respect voor dieren enorm getroffen. Zij komen op de eerste plaats; niet het ego van individuen of geld. De perceptie van de sport is beschadigd en we moeten een gezamenlijke inspanning leveren om dit te verhelpen.

Het risico is zo groot dat het de perceptie van dressuur en paradressuur als een Olympische discipline in gevaar zou kunnen brengen en dat de toekomst ervan binnen de Olympische beweging zou kunnen worden beëindigd als we niet oppassen. Het is één ding om uit de Olympische Spelen te worden gegooid om ruimte te maken voor nieuwe sporten; maar iets heel anders om niet meer mee te mogen doen wegens waargenomen wreedheid en ongepast gedrag.

Als belanghebbenden zijn wij verenigd in onze wens en verzoek dat de FEI alle mogelijkheden te benutten die tot haar beschikking staan om de huidige situatie te beïnvloeden en te verbeteren, én aan de wereld te laten zien dat zij zich hiervoor inzet.

De praktische aspecten van een passende jurisdictie of autoriteit buiten de competitieomgeving moeten worden overwonnen, zodat de invloed van de FEI, als mondiaal bestuursorgaan, tanden krijgt en bijt. Er zijn genoeg advocaten met goede ervaring en talent om een weg te vinden.

We hopen dat de FEI invloed kan uitoefenen op individuele landen die lid zijn en kan aandringen op afgemeten en passende sancties op lokaal niveau.

De sport, en wij allemaal, zullen worden beoordeeld op basis van de perceptie van de buitenwereld van wat ons bestuursorgaan doet – binnen de arena, buiten de arena en tijdens de dagelijkse training.

Wij verenigen ons allemaal om de FEI en haar initiatieven te ondersteunen en bevestigen onze wens en verwachting om met de FEI samen te werken om een vreselijke situatie zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk te verbeteren.

De brief is ondertekend door Isabell Werth (IDRC), David Hunt (IDTC) en Hans-Christian Mattiesen (IDOC).

Geen statement over Helgstrand

Over de getoonde beelden in de Operation X-documentaire bij Helgstrand Dressage publiceerden de dressuurclubs vorig najaar geen openbaar statement. Volgens Eurodressage was het overigens ook de bedoeling dat deze brief over Parra binnenskamers zou bijven.

Bron: IDRC/IDTC/IDOC/Horses.nl