IDRC: ‘Juryleden hebben een grote verantwoordelijkheid, ook tegenover de ruiters’

De vergeven punten in de Wereldbekeretappe in Amsterdam zorgden op de jaarlijkse meeting van alle 5*-dressuurjuryleden voor flink wat discussie. Dat meldt de Duitse journaliste Kim Kreling op haar website dressursport.kim. Vorige week kwamen alle topjuryleden bijeen in Hamburg, samen met vertegenwoordigers van onder andere de IDRC (dressuurruiters club), IDTC (trainers club) en de FEI.

Kreling meldt dat de IDRC, bij monde van de Duitse chef d’equipe en IDRC secretaris-generaal Klaus Roeser heel duidelijk heeft gemaakt dat juryleden een zeer grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de sport, maar ook ten opzichte van de ruiters hebben. Bij kritiek (die vooral op social media en door verschillende hippische media) moeten de juryleden volgens de IDRC ook verantwoordelijkheid nemen en in de eerste linie gaan staan om hun punten te verdedigen. “Het zijn de juryleden die de punten hebben gegeven, de ruiters hebben ze in ieder geval niet zelf gegeven.”

Slotcijfer laten bepalen door AI

Verder kwam op de juryleden-meeting onder andere de mogelijkheden van AI (kunstmatige intelligentie) voor het jureren van dressuurproeven aan bod. Het lijkt de IDRC een goed idee om te experimenteren met AI voor het bepalen van het slotcijfer. ‘Een slotcijfer voor correct rijden, dat zeer nauwkeurig kan worden vastgelegd op basis van AI-getransporteerde gegevens via zogenaamde ’tracking’. In samenwerking met dressuur-ervaren IT-specialist Daniel Göhlen van Black Horse One gaat Roeser nu een voorstel opstellen voor de FEI om dit systeem te testen.

Doel van Roeser: “Het inzetten van tracking en AI zouden zorgen voor meer transparantie en objectiviteit in de dressuursport en zouden bovendien de werkdruk van de juryleden verlichten, zodat zij zich nog meer kunnen concentreren op de kwaliteit van de individuele oefeningen.”

Bron: dressursport.kim