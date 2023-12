IICH Groningen: Laura Zwart en Larissa Molenkamp rijden de beste kür

Ze had zich enorm verheugd op deelname aan de finale Z1-Z2 dressuur bij het IICH Groningen en haar enige optreden in Martiniplaza verliep voor Laura Zwart uit Oosterwolde zeer voorspoedig. Woensdagavond pakte ze met haar eigen gefokte paard ZAV Lumen Jackson met ruime voorsprong de overwinning in de kür op muziek. Larissa Molenkamp wist de kür in de klasse ZZ-Licht op haar naam te schrijven.

Na de beslissende proef straalde Laura Zwart op haar paard. “Het ging geweldig. Ik werd er emotioneel van. Je hebt natuurlijk de voorronden al veel eerder gereden en bij die voorselectie stond ik ook al bovenaan en dan verheug je je op de finale. Dat ging hier zo goed, daar kan ik echt emotioneel van worden. Ik was echt heel blij”, liet Laura Zwart woensdagavond na de overwinning weten. De jury beloonde haar optreden met 72.044 procent en daarmee bleef zij de nummer twee, amazone Maike Slootweg, ruim voor. Slootweg kreeg voor haar kür, die ze uitvoerde met Man of Romance, 71.511 procent van de jury. Na Maaike Slootweg kwam de derde plaats in de Z1 kür op muziek in handen van Marjan Hooge uit Ees. Met Senang HJH behaalde ze een resultaat van 70.555 procent.

Martiniplaza

De amazone was vol lof over de accommodatie die het Internationaal Indoor Concours Hippique nu benut voor het evenement. “Dit is een super accommodatie. De bodem is prima, zowel bij de inrijpiste als ook in de wedstrijdring. Dat is natuurlijk van enorm groot belang voor de paarden. En ook de stalling is dik in orde”, aldus een erg tevreden Laura Zwart.

Larissa Molenkamp wint ZZ-licht

Later op de avond wist Larissa Molenkamp de kür in de klasse ZZ Licht op haar naam te schrijven. De amazone uit Haren kwam met Invester tot een score van 69.442 procent en alle drie juryleden die haar proef beoordeelden, hadden op hun onderdeel Larissa als beste genoteerd. “Ik wist tijdens de proef dat ik die sterk had gereden. Ik heb geen fouten gemaakt en het liep gewoon heel soepel. Het is net of mijn paard van dansen op muziek houdt. Het lijkt of hijzelf van de kür houdt en een leuk showtje wil weggeven. Ik ben hier heel erg blij mee”, aldus de winnares, die na afloop straalde van blijdschap. Hoewel ze donderdagochtend om acht uur alweer als eerste combinatie moet aantreden in de dressuur voor ZZ-combinaties, nam ze woensdagavond na de prijsuitreiking alle tijd om haar succes met vele mensen te delen. Als tweede eindigde Saskia Knol met Magente. Haar score was 68.333 procent.

Het IICH Groningen in Martiniplaza gaat donderdagochtend verder met de dressuur in de Lichte en Zware Tour en donderdagavond staat onder meer de kür op muziek voor ZZ combinaties op het programma.

Bron: Persbericht