Ilse de Wilde pakt tweede plaats in pony-rubriek

Gisteren behaalde Ilse de Wilde de tweede plaats in de pony-rubriek in Meerle. In het zadel van de 8-jarige ruin Falco scoorde de amazone 71.126%. De Belgische dressuuramazone Liezel Everars won de rubriek met de 10-jarige pony FS Capelli de Niro. De combinatie kreeg 71.712%. Niet alle jury's waren het eens over de klassering. Het jurylid bij C, Lars Anderssen, gaf De Wilde de éérste plaats met 72.568%.