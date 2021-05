Ilse de Wilde wint ponyrubriek, Kyra Jonkers naar zege Children

In de landenwedstrijd op het CDI voor de jeugd in Exloo waren de Nederlandse pony-dames onverslaanbaar. Ook bij de Children ging het goed. In beide rubrieken eindigden Nederlandse amazones op plaats 1, 2 en 3 in het individuele klassement. Ilse de Wilde was eerste met haar pony Falco. Zij scoorde gemiddeld 73,809%. Kyra Jonkers won op Eyecatcher de rubriek bij de Children, met een mega-score van 77,550% gemiddeld.

Er deden maar liefst 29 pony-combinaties mee aan de rubriek, waarvan de meeste uit Nederland kwamen. Tweede werd Veerle van Hof met Equine Parks Xander (73,286%). Derde waren Jill Kempes en Next Black Magic (72,905%). De Duitse Victoria Tronnier was vierde. De jury was het overigens niet helemaal eens over de top vijf.

Topscores bij de Children

Jessica Nesselaer was met Cream On Top tweede in de Childrens rubriek. Het duo scoorde 76,575%. De derde plaats was voor Sophie van Norel met Giovanni, die ook nog ruim boven de 75% bleef: 76,25%.

Uitslag pony’s

Uitslag Children

Bron: Horses.nl