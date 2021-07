Ilse van Cranenbroek sluit CDI Meerle af met derde prijs in Inter I-kür

Ilse van Cranenbroek beleefde afgelopen week een succesvol internationaal Lichte Tour-debuut met Ivar (Ampère x Olivi). Na een negende plaats in de Prix St. Georges en een zevende plaats in de Intermédiaire I, sloot ze CDI Meerle af met de derde prijs in de Inter I-kür. Met 73,235% hield ze Daniëlle Heijkoop met Jupiter (Apache x Jazz) bijna een hele procent achter zich.

“Wat vond hij het spannend, zo onwijs trots op hem. Hij groeide echt in de wedstrijd. Iedere dag heeft hij zo zijn best gedaan en kreeg iedere dag mooie scores”, schrijft Van Cranenbroek enthousiast op Facebook. “Ik kan alleen maar dik tevreden zijn. Nu even uitrusten en dan trainen we door naar de Grand Prix.”

Internationaal debuut Heijkoop en Jupiter

Ook Jupiter van Daniëlle Heijkoop maakte in Meerle zijn internationale debuut. De zevenjarige KWPN’er werd vijfde in de PSG, tiende in de Inter I en uiteindelijk vierde in de afsluitende kür op muziek. In de kür waren er ook mooie resultaten voor Kim van der Muren met Guadeloupe-Beau (Bordeaux x Vivaldi, zesde) en Joyce Lenaerts met Beukenvallei’s Iconic B (Bon Bravour x Jazz, achtste).

Van den Herink derde in U25-kür

Op zaterdag werd ook de Grand Prix U25-kür gereden. Daar zette Lotte van den Herik met Winner (San Remo x Gribaldi) met 72,340% en een derde plaats het beste Nederlandse resultaat neer. Bo Oudhof volgde op plaats vier met Colt Sollenburg (Vivaldi x Osmium), met een score van 72,130%. In de Grand Prix-kür kwamen drie combinaties aan start. Daar werd Karen Nijvelt met Darwin (Maestro x Gribaldi) derde met 67,785%. Nijvelt werd op zondag nog tweede in de Spécial. Met Elysias (Jazz x Rhodium) behaalde ze 68,979%.

Bente Hedeman Joosten geeft visitekaartje af

Zondag was het de beurt aan de jeugd. Bente Hedeman Joosten stuurde Hippy Evitia (Briljant x Parcival) na al eerder behaalde successen in de landenproef en de individuele proef met 73,300% naar de tweede plaats in de kür. Zoë Kuintjes werd derde met Desperado (Florencio x Clavecimbel). Ze kwam uit op 69,475%. In de kür voor junioren kwam één Nederlandse aan start. Maura Knipscheer reed Isabeau (Charmeur x Sandro Hit) met 72,920% naar de tweede prijs.

Bron: Horses.nl