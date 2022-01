Ilse van Cranenbroek’s Ivar D.E. verkocht naar Oostenrijk

Ilse van Cranenbroek heeft de negenjarige KWPN'er Ivar D.E. verkocht naar Oostenrijk. De Ampere-nakomeling gaat zijn sportcarrière voortzetten onder de Oostenrijkse juniorenamazone Felicita Simoncic.

Ilse van Cranenbroek bracht de zwartbruine Olivi-kleinzoon voor het eerst uit op internationaal concours in juli 2021. In het Belgische Meerle scoorde de combinatie 68.382% met hun eerste proef in de Prix St. Georges. Het duo sloot het weekend af met een score van 73.235% en een derde plaats in de Intermédiaire I kür op muziek.

Grand Prix-debuut

Van Cranenbroek heeft Ivar D.E. tot en met de Zware Tour opgeleid en scoorde met de Ampère-zoon 65% bij hun Grand Prix-debuut.

Bron: Horses.nl/Eurodressage