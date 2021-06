Imke Schellekens-Bartels neemt team met debutanten mee voor EK-Children

Bondscoach Imke Schellekens heeft het team bekend gemaakt waarmee zij af wil reizen naar het EK Dressuur voor Children. Dit Europees kampioenschap wordt van 5 tot en met 11 juli verreden in Oliva Nova, Spanje. Het team van Schellekens bestaat uit amazones die allemaal debuteren op een EK.

Imke Schellekens-Bartels is enthousiast over haar selectie. “Het is een team met vier hele stabiele combinaties die hebben laten zien dat ze knappe constante scores weten te rijden. Ik heb er veel vertrouwen in dat ze ook op het EK mooie prestaties kunnen neerzetten.”

NK Podium

De selectie bestaat uit amazones die geen van allen eerder uitkwamen op een Europees kampioenschap, maar wel al ijzersterk presteerden op het recent verreden NK.

Kyra Jonkers met Eyecatcher, Lize van den Heuvel met Hilton S en Fleur Kempenaars met Armano stonden toen op het podium. Dit trio wordt aangevuld met Flore Woerts die de zeer ervaren Vlingh onder het zadel heeft. Vlingh liep eerder onder Jeanine Nekeman al meerdere EK’s en hoorde onder meer in 2016 in Oliva! tot de medaille winnaars. Sophie van Iwaarden is met Hermes Mithras aangewezen als reserve.

Het team voor het EK Children in Oliva Nova (5 tot en met 11 juli 2021):

Kyra Jonkers – Eyecatcher (v. Uphill)

Lize van den Heuvel – Hilton-S (v. Florencio 2)

Fleur Kempenaars – Armano (v. Morgenland’s Fabian)

Flore Woerts – Vlingh (v. Flemmingh)

Eerste Reserve

Vlingh (v. Flemmingh) Sophie van Iwaarden – Hermes Mithras (v. Abanos)

Het Europees Kampioenschap dressuur is van 5 tot en met 11 juli in Oliva. Naast de Children komen ook de junioren en young riders in actie. Kijk hier voor de Nederlandse afvaardiging in deze leeftijdscategorieën.

Bron: KNHS