Imke Schellekens-Bartels stopt als bondscoach dressuurjeugd

Imke Schellekens-Bartels heeft aangegeven dat ze aan het einde van dit jaar haar taak als bondscoach dressuur van de Children en Pony’s neerlegt. Haar eigen sportieve ambities en drukke werkzaamheden thuis liggen ten grondslag aan dit besluit.

Schellekens-Bartels werd in januari 2019, als opvolger van Monique Peutz, aangesteld als bondscoach dressuur voor de pony’s en children. De afgelopen jaren won Schellekens met haar jeugdteams vele mooie medailles.

Ambities voor internationale sport

“Ik wil zelf heel graag weer internationaal gaan starten en heb daar nu de paarden voor. Dat wil ik dan wel zo goed mogelijk doen. Dat betekent dat ik een planning wil maken die past bij mijn paarden en niet de wedstrijden om mijn andere werk heen wil plannen. Daarnaast vraagt ook het bedrijf thuis en de begeleiding van onze leerlingen steeds meer tijd. En natuurlijk wil ik vooral voldoende aandacht hebben voor onze zoon Joep. Het wordt gewoon allemaal te druk”, licht Schellekens-Bartels toe.

Tijd anders indelen

“Ik heb het bondscoachschap met heel veel plezier gedaan. Het is geweldig om met zulke getalenteerde jeugdruiters te mogen werken. Dat ga ik echt enorm missen, maar ik moet mijn tijd anders in gaan delen.” Voordat Schellekens-Bartels aantrad als bondscoach, had ze een uiterst succesvolle sportieve carrière achter de rug. Ze nam onder andere deel aan de Olympische Spelen in 2004 en 2008 en was lid van het goud winnende team op het WK in 2010.

Begrip

“Onder de vleugels van Imke hebben talloze jonge talenten zich kunnen ontwikkelen en hun passie voor de paardensport kunnen laten groeien. Met haar inzicht, geduld en compassie heeft Imke niet alleen de sportprestaties bevorderd en talloze medailles behaald, maar ook een omgeving gecreëerd waarin jonge ruiters zich ondersteund voelden. Hoewel wij met spijt in ons hart afscheid nemen, begrijpen wij ook dat zij haar eigen sportieve ambities wil blijven najagen. Wij hopen haar dan ook in die rol snel terug te zien”, aldus KNHS technisch directeur Iris Boelhouwer.

Bron: Persbericht