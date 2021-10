Imke Schellekens is met de negenjarige ruin Honorée (v. Jazz) derde geworden in de rubriek Intermédiaire I in Le Mans. De KWPN'er werd gefokt door haar moeder Tineke Bartels, samen met VCG Horses. De winst in Le Mans ging naar de Duitse Linda Knoll met FBW Fairplay H (v. Fürst Hohenstein). Zij scoorden als enige boven de 70%.