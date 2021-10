Imke Schellekens maakt internationale rentree

Na een periode van zes jaar, toen nog met Toots (Jazz x Havidoff), gaat Imke Schellekens haar internationale rentree maken. Dat gebeurt volgende week op CDI Le Mans. De amazone neemt Honoreé (Jazz x Krack C) mee naar Frankrijk, voor de negenjarige ruin wordt het zijn debuut in de internationale Lichte Tour.

Imke Schellekens maakte vorig jaar haar wedstrijddebuut met Honoreé. Sinds die tijd is het duo meerdere keren succesvol uitgekomen in de nationale Lichte Tour. Onlangs op de K&U wedstrijd in Tolbert wonnen ze zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I met scores boven de 72%. Daarnaast heeft de amazone de beschikking over Hey You (Romanov x Democraat), die eveneens succesvol Lichte Tour loopt.

Beetje inkomen

Na Tolbert keek Schellekens, die eerder deelnam aan de Olympische Spelen, het EK en de WEG, uit naar haar terugkeer in de internationale sport. “Ik zeg niet dat Honoreé en Hey You goed genoeg zijn om echt mee te kunnen doen maar met deze twee kan ik weer een beetje inkomen”, vertelde ze na Tolbert aan Horses.nl.

