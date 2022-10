Imke Schellekens moet Dinja van Liere voorlaten in Lichte Tour kür op muziek

Geen gebrek aan kwaliteit in de Lichte Tour kür op muziek op Indoor Friesland. Imke Schellekens wist gister de PSG te winnen en toonde vandaag opnieuw te kwaliteiten van Honoré (v. Jazz). De prachtige harmonieuze kür leverde 76.275% op. Dinja van Liere moest gister nog genoegen nemen met de vierde plaats maar ging vandaag over Schellekens heen en scoorde met Vita di Lusso (v. Vitalis) maar liefst 78.000%.

Gaudi-Vita (v. Apache) is het kunstje zeker nog niet verleerd en eindigde vandaag op de derde plek. Joyce van Rooijen-Heuitink bracht de Apache-zoon eerder al succesvol uit in de Grand Prix maar kreeg dispensatie om in de Lichte Tour te mogen starten. Tussen de witte hekjes en onder toeziend oog van de koeien en schapen danste de combinatie met 75.125% naar de derde plek.

Hans Peter Minderhoud werd gister nog derde met Syrakus (v. Sezuan) maar vandaag was de vorm er niet helemaal. De hengst was er niet helemaal bij waardoor de score bleef steken op 68.433%. Danielle Heijkoop werd gister vijfde met Jupiter (v. Apache) en klom vandaag een plaats in het klassement. De score van 73.767% was goed voor de vierde plaats. Renate van Uytert maakt met Just Wimphof (v. De Niro) de top vijf compleet (72.792%).

Uitslag

Bron: Horses.nl