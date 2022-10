Imke Schellekens wint PSG Indoor Friesland in sterk Oranje veld

Slechts één buitenlandse deelnemer (een Belg) startte vanmorgen in de CDI3* Prix St. Georges op Indoor Friesland, maar dat maakte het veld niet minder kwaliteitsvol. Vijf Nederlandse combinaties gingen over de 70%, waarbij Imke Schellekens-Bartels met Honoré (v. Jazz) de hoogste score neerzette: 72,843%.

De tweede plaats was voor Joyce van Rooijen-Heuitink met Gaudi-Vita (v. Apache). Gaudi-Vita, die al succesvol nationaal Grand Prix liep, maar dispensatie heeft gekregen om weer in de Lichte Tour te starten. En dat is hij nog niet verleerd: met 72,01% werd hij tweede.

Hans Peter Minderhoud volgt op de derde plaats (71,608%) met Syrakus (v. Sezuan), Dinja van Liere op de vierde plaats (70,49%) met Vita di Lusso (v. Vitalis) en Danielle Heijkoop werd met Jupiter (v. Apache) vijfde (70,441%).

Uitslag