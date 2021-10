In Beeld: Knallende start Wereldbeker dressuur

De eerste etappe van de Wereldbeker dressuur in Herning beloofde gisteravond direct een mooi seizoen. Cathrine Dufours 18-jarige Atterupgaards Cassidy liep met 87,115% de 'jonkies' er uit, maar ook die 'jonkies' lieten zien dat de wereldtop dit seizoen rekening met ze moet houden. De tienjarige merrie Heiline's Danciera scoorde onder Carina Cassøe Krüth een vet PR van 86,395% en 'onze' negenjarige Hermès en Dinja van Liere kwamen uit op 84,36%. En dan gingen nog twee combinaties over de 80% (plus Vincent van Gasselt ging over de 75% met Delacroix II). Bekijk hier een fotoserie van de eerste Wereldbekeretappe.