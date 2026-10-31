In Nederland gefokte Jewel Star slaat dubbelslag onder Sandra Sysojeva

De door Y. Bruis gefokte Jewel Star (El Capone x Krack C) werd via de KWPN Select van 2017 naar het buitenland verkocht en werd sinds die tijd door verschillende ruiters uitgebracht. Nu zit Sandra Sysojeva in het zadel van de aangewezen hengst en in Opglabbeek maakten zij een succesvol CDI-debuut: zowel in de Prix St. Georges op vrijdag als vandaag in de Intermédiaire I was er de winst.
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Lichte Tour
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Dijkhuizen Madelon
de Prix in reed de Dance resultaat de plaats, W proeven de (v. zevende (67,010%). ze beste Governor) zevende Intermédiaire naar combinatie met Met neer. Madelon 67,892% St. beide het Georges I zette ook werd Lets in Nederlandse Dijkhuizen in
St. Prix Georges Uitslag
Intermédiaire Uitslag I
Horses.nl Bron:
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