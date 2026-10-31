In Nederland gefokte Jewel Star slaat dubbelslag onder Sandra Sysojeva

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Lichte Tour

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Dijkhuizen Madelon

de Prix in reed de Dance resultaat de plaats, W proeven de (v. zevende (67,010%). ze beste Governor) zevende Intermédiaire naar combinatie met Met neer. Madelon 67,892% St. beide het Georges I zette ook werd Lets in Nederlandse Dijkhuizen in

St. Prix Georges Uitslag

Intermédiaire Uitslag I

Horses.nl Bron: