In Nederland gefokte Jewel Star slaat dubbelslag onder Sandra Sysojeva

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
In Nederland gefokte Jewel Star slaat dubbelslag onder Sandra Sysojeva featured image
Jewel Star (El Capone x Krack C). Foto: Paardenkrant-Horses.nl
Door Ellen Liem

De door Y. Bruis gefokte Jewel Star (El Capone x Krack C) werd via de KWPN Select van 2017 naar het buitenland verkocht en werd sinds die tijd door verschillende ruiters uitgebracht. Nu zit Sandra Sysojeva in het zadel van de aangewezen hengst en in Opglabbeek maakten zij een succesvol CDI-debuut: zowel in de Prix St. Georges op vrijdag als vandaag in de Intermédiaire I was er de winst.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant