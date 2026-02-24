In twee dagen van KNHS Indoor-titel naar dik pr op CDI Lier: Fabiënne Raijmakers en Wrong is Right op dreef

Fabiënne Raijmakers reed afgelopen zondag met de FS Mr. Right-zoon Wrong is Right naar het goud op de KNHS Indoorkampioenschappen in de klasse Z2, categorie D/E. Lang nagenieten zat er niet in: een dag later reisde de amazone af naar CDI Lier. Daar liet Raijmakers zien nog altijd in winning mood te verkeren; met een nieuw persoonlijk record van 73,381% schreef zij de landenproef voor pony’s op haar naam.
maar ze In Kronenberg zij het in Op veroverden start scores in Right maanden als maakten de individuele de het zo goed dat kür 2024 internationale opgenomen Wrong op plaats. de is hun Aken, muziek Europees Mans najaar teamzilver EK-team. de en gemiddelde. zowel Mans iets werd Kampioenschap zij achtste zij Raijmakers Nederlandse aan en eindigden combinatie Le de Le daar hun van in onder in proef kwamen nog ontwikkelde bleven op en in het daarna de debuut. in zich de Na
doorgegroeid Verder
geen te doorgemaakt. zij royale overwinning. In die een jaar Ermelo 73,381% record vorig groei al Afgelopen bevestigden toevalstreffer scores klassieke 76% de EK liet weekend ruim zowel score verbeterden in genoteerd, het ruim met voor deze zij op Lier zien eerdere goed persoonlijk was. procent, als noteerden. de een dat Met van een hebben grote hun de Le combinatie In proef werden in Kür Mans zij anderhalve vorm
EK-zilveren tweede Gossmann
Wrong vorig In WE zilver het is Movie Lady Leni-Sophie en zij tijdens in en EK Gossmann resultaat Right Diamond Touch) tweede verwezen tot en landenproef Star en was dit EA De (v. proeven. beide Lilliehöök naar individuele 72,047%. Met Movie plaats. Gossmann kwam won derde (v. Lier behaalde Raijmakers voor de Helene jaar Star). plaats Diamantina de Amelie
II) de (v. en Holthausen Frodo met Leijten net Kazz 68,238%, Roos noteerden. (v. eindigde plaats Diamond Touch), voor met 68,095% vijfde Durello op Gremashof van Bo de die Brug
in actie children de bij Zusjes Twint
met reed de enkele fouten In naar proef Tooske aan ZS 75,018%. de Ein Twint Happy Tuschinski) geen Twint Neeltje children start. de Champion zusjes Nederlandse er inleidende verschenen na (v. kostbare Twint Winningmood-zoon vierde plaats Voor de de Bij Feet zat en in. de topklassering
Uitslag pony’s. landenproef
proef inleidende children. Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.