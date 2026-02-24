In twee dagen van KNHS Indoor-titel naar dik pr op CDI Lier: Fabiënne Raijmakers en Wrong is Right op dreef

Savannah Pieters
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Fabiënne Raijmakers reed afgelopen zondag met de FS Mr. Right-zoon Wrong is Right naar het goud op de KNHS Indoorkampioenschappen in de klasse Z2, categorie D/E. Lang nagenieten zat er niet in: een dag later reisde de amazone af naar CDI Lier. Daar liet Raijmakers zien nog altijd in winning mood te verkeren; met een nieuw persoonlijk record van 73,381% schreef zij de landenproef voor pony’s op haar naam.


