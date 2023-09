Indiaas dressuurteam verovert historisch goud op Asian Games

Het Indiaas dressuurteam heeft op de Asian Games in Hangzhou (China) teamgoud veroverd. Het team, waar onder andere Hriday Chheda met Ilse van Cranenbroeks Chemxpro Emerald (Ampère x Jazz) deel van uitmaakt, kwam tot een totaalscore van 209,205% en verwees China daarmee naar het zilver. Het brons viel ten deel aan Hong Kong. Het is voor India het eerste teamgoud. In 1986 wonnen ze voor de laatste keer een teammedaille (brons) op de Asian Games in Seoul.

Hriday Chheda met Chemxpro Emerald. Foto: ©FEI/Yong Teck Lim

Anush Agarwalla zette voor India de hoogste score neer. De 24-jarige ruiter stuurde de in Westfalen goedgekeurde hengst Etro (Escolar x Lanciano) naar een score van 71,088% in zijn Prix St. Georges-proef en neemt daarmee individueel de tweede plaats in. Hriday Chheda, die vorig jaar Emerald van Ilse van Cranenbroek least, kwam tot een score van 69,941%. Divyakriti Singh en Adrenaline Firfod (Skovens Rafael x Zalmiak Firford) scoorden 68,176% en Sudipti Hajela en Chinski (Tuschinski x Jazz), die door Aimee van Neer in de Subtop werd uitgebracht, 66,706%.

KWPN-hengst Geniaal helpt China aan zilver

Rao Jiayi met Geniaal. Foto: ©FEI/Yong Teck Lim

Het Chinese team kreeg de zilveren medaille omgehangen. Zhuoqin Huang, die zijn vijfde Asian Games rijdt, stuurde Badoit (Belissimo M x Lauries Crusador xx), die voorheen door Nicole Wego op internationaal Lichte Tour-niveau werd uitgebracht, naar 68,176% Daarmee zette hij de één na hoogste score van het team neer. Jiayi Rao was met de KWPN-goedgekeurde hengst Geniaal (Vivaldi x Biotop) verantwoordelijk voor de hoogste score van 69,265%, individueel goed voor een zesde plaats.

Voormalig CK-kampioene individueel aan de leiding

Hong Kong greep net naast het zilver (204,882% tegenover 204,852%) en moest genoegen nemen met brons. Jacqueline Wing Ying Siu zette met Jockey Club Huittharien (Bojengel x Goodtimes), in 2017 reservekampioen van de vier- tot en met zevenjarige stermerries op de CK Limburg, een score van 71,176% neer en gaat daarmee individueel aan de leiding.

Uitslag.

Bron: Horses.nl