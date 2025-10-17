Indoor Friesland: Anniek van Dulst aan kop bij young riders

De eerste Nederlandse overwinning van Indoor Friesland 2025 is een feit. Anniek van Dulst won vanmiddag de teamtest bij de young riders. In het zadel van de achtjarige ruin My First Choice – Dutopia (v. Blue Hors First Choice) behaalde ze de winnende score van 71,860%. Twaalf combinaties uit vier verschillende landen verschenen in de ring.

Eline Korving Door

De tweede en derde plaats gingen respectievelijk naar Duitsland en Denemarken. Tweede werd Liezel Everars. Zij reed de negenjarige merrie Venere (v. Vitalis) en scoorde 70,040%. De derde plaats was voor Luna Kolbaek Rosenberg en de negenjarige hengst Kamar’s Extreme Noir Hit (v. Escolar). Hun score bedroeg 69.70%.

Verwachtingen overtroffen

“Ik ben twintig jaar en na Europese Kampioenschappen te hebben gereden bij de Children en Junioren, heb ik daar dit jaar de Young Riders aan toe mogen voegen. Na dit EK heb ik geen grote wedstrijden meer gereden en heb besloten dat ik dit indoor seizoen een paar leuke concoursen wil doen. Ik was nog nooit op Indoor Friesland geweest, maar had veel positieve verhalen gehoord. Niets daarvan is overdreven, ik vind het hier super mooi, het overtreft zelfs mijn verwachtingen”, aldus Van Dulst.

‘Al snel liep het weer vanzelf’

“Mijn proef ging heel fijn vandaag. Het was weer heel even wennen na een lange pauze, maar al snel liep het weer vanzelf. Hij was mooi chill en ik kon er goed aan rijden. De draftour is altijd een hoogtepunt, maar de galop wordt ook steeds beter. Ik had zelfs een 8,5 voor een pirouette. De halslengte blijft een aandachtspuntje, maar ook hier was ik niet ontevreden over.”

Bron: persbericht/Horses.nl