Indoor Friesland: Anniek van Dulst op hoogste trede van compleet Nederlands podium in young riders Kür

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Indoor Friesland: Anniek van Dulst op hoogste trede van compleet Nederlands podium in young riders Kür featured image
Anniek van Dulst met My First Choice-Dutopia. Foto: FEI/Lukasz Kowalski
Door Savannah Pieters

Anniek van Dulst heeft vanmiddag de young riders Kür op Indoor Friesland op haar naam geschreven. Met My First Choice d’Utopia (First Choice x Sir Sinclair) behaalde ze een score van 74,20%. Yasmin Westerink en Morgan Walraven maakten het Nederlandse feestje compleet door de tweede en derde plaats te veroveren.

