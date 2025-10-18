Indoor Friesland: Britt Kikkert-van der Linde met Nur Für Dich derde in kür

Britt Kikkert-van der Linde viel vanmiddag weer in de prijzen bij de pony's op Indoor Friesland. In de kür op muziek stuurde ze de Nagano-zoon Nur Für Dich naar 71,910% en dit was genoeg voor de derde plaats. Het paar kreeg 69,300% voor het proeftechnische deel en 74,520% voor het artistieke deel. Gisteren was het paar ook al succesvol in de teamtest voor pony's. In dit onderdeel werden ze ook derde met 69,762%.

Als laatste starter trok Steffanie Victoria Horsted Dyrlund de overwinning naar zich toe de tienjarige hengst Cosmo Callidus Nrw (v. Cosmopolitan Nrw). Het paar werd door alle juryleden aan kop geplaatst. Met een score van 76,110% stond ze bijna twee procent los van haar grootste concurrent Hannah Charlotte Isbruch.

Isbruch tweede

Isbruch nam gisteren in de teamtest bij de pony’s nog de eerste prijs in ontvangst, maar moest vanmiddag genoegen nemen met de tweede prijs. In het zadel van de elfjarige Westfaalse Dabia Dior Nrw (v. D-Day AT) noteerde de Duitse amazone 74,195%.

