Indoor Friesland: Christel Heuseveldt wint PSG met No Secret SW, Anker met zelfde punten op 2

De door de VDL Stud gesponsorde Prix St. Georges op Indoor Friesland is gewonnen door Christel Heuseveldt met No Secret SW (Secret x Jazz), de volle broer van de KWPN-hengst Nasvhille SW. De combinatie, die afgelopen zomer in de kürfinale reed op het KNHS Kampioenschap Lichte Tour, doet ook internationaal vooraan mee. Met 69,951% (69,256-70,735%) was er nu bijna 70%. Precies dezelfde score was er voor Eline Anker en Sans Souci's Vitus (v. Vitalis), zij werden tweede door de ex-aquo regeling (hoogste mediaan).

Rick Helmink Door

Afgelopen voorjaar behoorden Christel Heuseveldt en No Secret SW (Secret x Jazz) al tot de selecte groep die de scores behaald had voor deelname aan het NK Dressuur in de Lichte Tour. Daar drong de combinatie zelfs door tot de kürfinale en vervolgens kreeg de achtjarige ruin een wedstrijdpauze.

Voor Heuseveldt de overstap maakt naar de Zware Tour (de amazone hoopt dat No Secret haar eerste Zware Tour-paard wordt), staan er nu eerst nog een aantal internationale Lichte Tour-wedstrijden op de agenda. No Secret liep al twee keer internationaal (Kronenberg in november en Tolbert in april), maar kwam nu op verreweg de hoogste score in de Prix St. Georges. In Kronenberg en Tolbert waren er scores in de 66%, nu dus bijna 70%.

Eline Anker en Sans Souci’s Vitus

Eline Anker reed afgelopen zomer met Sans Souci’s Vitus (v. Vitalis) ook op het NK Dressuur. De vosruin die uit de stal van Andreas Helgstrand afkomstig is, liep in het kampioenschap ZZ-Zwaar naar brons. Nu is hij aangekomen in de Lichte Tour en scoorde in zijn eerste internationale proef 69,951%. Precies dezelfde score als No Secret SW. Het FEI-reglement schrijft voor dat de mediaan van de drie scores in zo’n geval de uitslag bepaalt. Die was voor Heuseveldt hoger en zo werd het de tweede plaats voor Anker.

Richting 70%

Nog twee combinaties kwamen richting de 70%. Helen Langehangenberg kwam met de Trakehner Rosenprinz WRT (Helium x Connery) op 69,902% en voorkwam daarmee een volledig Nederlandse topdrie. Vierde werd namelijk Kirsten Brouwer met de WK-merrie (en zilveren medaillewinnares in het kampioenschap ZZ-Zwaar Ozstralis Cottinglee (v. Sir Donnerhall I) vierde met 69,608%.

Zestien deelnemers

Zestien combinaties namen deel aan de Lichte Tour-rubriek op Indoor Friesland.

Uitslag

Bron: Horses.nl