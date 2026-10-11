Indoor Friesland: Dijkman met Beaujolais net over Van Liere en McLaren

Rick Helmink
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Indoor Friesland: Dijkman met Beaujolais net over Van Liere en McLaren featured image
Marsja Dijkman met Beaujolais. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In de Grand Prix op Indoor Friesland waren Dinja van Liere en McLaren OLD N.O.P.T. (v. Morricone I) en Marsja Dijkman met Beaujolais (v. Bordeaux) al ontzettend aan elkaar gewaagd. Sterker nog: de juryleden kwamen op tot drie cijfers na de komma op precies dezelfde score uit voor beide combinaties (69,478%). De mediaan moest de doorslag geven en die was in het voordeel van Van Liere en McLaren. In de kür waren de rollen omgedraaid: lokale heldin (bovendien werkzaam op het secretariaat van Indoor Friesland) Dijkman kwam net boven Van Liere uit met een score van 75,08%.


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