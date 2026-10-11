Indoor Friesland: Dijkman met Beaujolais net over Van Liere en McLaren

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McLaren met 75,075% Barbiekür naar

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technisch (70,95%) 2023. 77,75% De uit over (waarbij Portugal, een scoorde Grand N.O.P.T. Barbiefilm zijn liep Reesink van Indoor McLaren jurylid, de kür en Gonçalves kwam uit 70% eerst op uitkwam). Stallions zijn de boven de op in voor score één eerste de Miguel Friesland direct op het hengst muziek uit op zelfs Prix-kür 75%

Nederlandse top-4

73,77%. vader 74,155%. De Nek op (v. Nederlands. Editions (v. was Friesland All Edition met Indoor Calis van At reed All Marie-José kwam Once Limited naar op Limited derde Ampere) Lara Once) At de geheel plaats met top-4

Helen (72,405%) Damsey) Zij namelijk top-5. Filion (v. Dominique Langehanenberg (71,87%). Diva scoorde wat Corieta Kha met voorkwam net dan Nederlandse met hoger geheel Daniela Texel een

Uitslag

Bron: Horses.nl