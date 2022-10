Indoor Friesland: Dinja van Liere concurrent van zichzelf en wint Grand Prix met dik 79%

Toen de organisatie van Indoor Friesland Dinja van Liere in aanloop naar het concours sprak, zag ze het CDI3* in het WTC Expo in Leeuwarden als de ideale voorbereiding op het wereldbekerseizoen. Die voorbereiding is goed gelukt, want ze behaalde zowel de eerste als de tweede prijs in de CDI3* SLTN Grand Prix. Met Hermès N.O.P. (v. Easy Game) mocht ze vooraan de ereronde rijden middels een score van 79.587% en met Hartsuijker (v. Johnson) werd ze met 72.044% tweede.

De Duitser Sönke Rothenberger mocht zich als derde opstellen met zijn pas achtjarige Findi (v. Franklin), 71.543%. Een mooi cadeau van de pas achtjarige bruine ruin voor zijn ruiter, want Sönke viert vandaag zijn verjaardag.

Hermès

Eigenlijk liet Hermès vandaag nergens echt punten liggen en bij twee juryleden scoorde de combinatie dan ook al over die magische 80%. Het vorige indoorseizoen was de hengst niet altijd even fijn te rijden en kreeg Dinja vaak te maken met een gespannen Hermès. Gelukkig was daar vandaag geen sprake van. De piaffe- passage tour was puur genieten en leverde dan ook bijna alleen maar negens op. Ook in de galop kreeg de Easy Game-zoon hoge punten met als hoogtepunt misschien wel de wisselseries.

Bijna altijd tevreden

Voor de prijsuitreiking spraken de organisatie al even met Dinja’s trainster Rieky Young. Rieky: “Ik ben tevreden, maar dat ben ik bijna altijd. En ik ben ook blij. De eerste indoor wedstrijd, niet te ver van huis. Hermès liep netjes en braaf rond met als gevolg een strakke proef. Het kan natuurlijk altijd beter, maar voor nu is het super. Zeker in een omgeving als deze. Het ziet er allemaal fantastisch mooi uit, het voelt echt als internationaal. Bovendien vind ik het hier allemaal heel praktisch, er heerst een fijne sfeer en het is een mooie entourage”.

Lyon eerste wereldbekerwedstrijd

Dinja: “Hermès en Hartsuijker hebben even vakantie gehad en nu weer indoor, dat is toch heel anders dan outdoor. De entourage is nog mooier dan ik had verwacht. Eerlijk gezegd wist ik niet wat ik moest verwachten, ik had eigenlijk een kleiner evenement verwacht. Ik vind het echt heel mooi en super leuk, die koeien en schapen, geweldig. Hermès is eigenlijk niet minder geworden in zijn vakantie, hij was er meteen weer. Hij wordt gewoon stabiel in de proeven. Natuurlijk zijn er altijd kleine dingen die beter kunnen, maar hij voelt echt safe. Lyon zal voor hem zijn eerste wereldbekerwedstrijd zijn”.

Niet op één paard wedden

”Hartsuijker heeft eigenlijk nog helemaal geen ervaring met indoor wedstrijden en zeker niet van een allure als Indoor Friesland. Hij voelde echt gespannen, zeker in uitgestrekte stap. Maar hij is een heel lief paard en doet altijd super zijn best. Ook met hem wil ik het wereldbekercircuit in. Om maar in de sfeer te blijven, ik ga niet op één paard wedden. Stuttgart zal voor Hartsuijker de eerste wereldbekerwedstrijd zijn”.

Uitslag

Bron: Indoor Friesland/ Horses.nl