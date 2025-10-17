Indoor Friesland: Dinja van Liere en Imposantos naar winst met 69%

In de 3* Grand Prix op Indoor Friesland ging vandaag niemand over de 70%. De winst was voor Dinja van Liere met Imposantos (v. Wynton) met 69,00%. De feestelijke aankleding en het feit dat het voor veel ruiters de eerste indoorwedstrijd van het jaar was, zorgden voor extra spanning bij de paarden, waardoor niemand boven de 70% uitkwam. Marieke van der Putten reed naar de derde plaats met Kuvasz RS2 N.O.P.T. (v. Glamourdale) met een score van 68,652% en Diederik van Silfhout kwam met Dante US (v. Dante Weltino OLD) kwam op plaats 5 terecht met 68,500% – bijna vijf procent meer dan bij hun vorige internationale optreden.

De Grand Prix van Leeuwarden telde 18 deelnemers, daarvan tien Nederlandse combinaties. Een aantal daarvan op uitnodiging van het concours en een aantal uitgezonden door de KNHS. Dinja van Liere kwam met 69% op de hoogste score met scores variërend van 67,609% (Joyce van Rooijen-Heuitink) tot 70,761% (Monique Peutz).

Tegen de organisatie van Indoor Friesland zegt van Liere: “Ik ben heel blij met deze overwinning. Ik voel geen extra druk omdat ik ambassadeur ben van dit concours, maar wil gewoon graag goed presteren. Voor mijn paard, mijn team en mezelf. We hebben nog weinig ervaring samen en het doel is natuurlijk steeds een beetje beter te worden. Het was wel heel spannend, want de laatste combinatie was nog een hele goede, maar gelukkig ging de overwinning toch naar Imposantos en mij. We zijn nu bijna een jaar een combinatie en die tijd heb je wel nodig om een combinatie te worden. Ik vind het heel gaaf hoe het gaat. Imposantos is een heel leuk, lief paard dat altijd zijn best doet. Hij is heel fijn om mee te werken en heeft hele leuke eigenaren die hier ook aanwezig zijn. Ze genieten net zo van hem als ik en daar ben ik blij om. Dat maakt de kans groter dat ze hem niet zomaar verkopen.”

Vorwerk-amazone Laura Strobel kwam met Sisters Act OLD MT (v. Sandro Hit) bijna op 69% met 68,891% en Marieke van der Putten zat daar met 68,652% ook niet ver van weg.

Diederik van Silfhout kwam met Dante US (v. Dante Weltino OLD) op 68,5% en Marie-José Calis noteerde met Limited Edition (v. All At Once) 67,913%.

