Indoor Friesland live op Horse & Country!

Horse & Country is erbij op Indoor Friesland! Het streamingkanaal zendt zowel de dressuur- en springwedstrijden als de shows live uit. Dus ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen kijken in het WTC Expo te Leeuwarden, dan kun je, als je lid bent, via de website (www.horseandcountry.tv) en de app (H&C+) toch alles van Indoor Friesland volgen.