Indoor Friesland: Raijmakers derde in pony Kür, Kikkert-van der Linde en Veneklaas Slots in top drie junioren

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Veneklaas Dik voor pr Slots

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(v. behaalden. 72,240% Niessen Evers vierde, eindigden Met (v. Edmar in vijf. Franziskus) Florado D top Esmae 70,965% en door en de gevolgd werden Jazz), zij M Sophie Ook die

derde amazones kop, knap Deense aan Pony’s: Raijmakers

Deense NRW Met Agnes de Ørnskov ging Callidus Cosmopolitan In op op met muziek overwinning pony’s Champion behaalde Touch) Kleine 77,209%. Beier. met Haar landgenote Steffanie 77,442%. Victoria Cosmo Der Horsted Diamond (v. de (v. Dyrlund voor DSP Kür NRW) plaats de eindigde tweede de ze naar

gouden imponerende de al Callidus behaalde Duitse medailles Europese met Marie NRW Lilly Collin hengst op De eerder kampioenschappen. vijf amazone Cosmo

hield zesde de Wrong achtjarige Kür. tussen Mr. Fabiënne is Voor was sinds individueel met waar Europese Raijmakers in 75,275% eerste duo wedstrijd FS knap het combinaties. de (v. de Raijmakers Deense Indoor Mans, van de en Met derde score in Friesland als ze legde plaats. beslag op Right een kampioenschappen de stand eindigde Le Right) ruin de

junioren. Uitslag

Uitslag pony’s.

Bron: Horses.nl