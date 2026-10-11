Indoor Friesland: Raijmakers derde in pony Kür, Kikkert-van der Linde en Veneklaas Slots in top drie junioren

Savannah Pieters
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Indoor Friesland: Raijmakers derde in pony Kür, Kikkert-van der Linde en Veneklaas Slots in top drie junioren featured image
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op Indoor Friesland stond zondagochtend de Kür op muziek voor pony’s en junioren op het programma. Bij de pony’s reed Fabiënne Raijmakers de achtjarige Wrong is Right (v. FS Mr. Right) met 75,275% naar de derde plaats. Bij de junioren eindigden Britt Kikkert-van der Linde en Jorinde Veneklaas Slots eveneens op het podium.


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