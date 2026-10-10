Indoor Friesland: Young riders Kür prooi voor Walraven, Steevens naar pr’s

Savannah Pieters
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Indoor Friesland: Young riders Kür prooi voor Walraven, Steevens naar pr’s featured image
Morgan Walraven met Benecia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na een internationale wedstrijdpauze van vijf maanden hebben Morgan Walraven en Benecia (Benicio x Londonderry) een succesvolle rentree gemaakt op Indoor Friesland. Na hun tweede plaats in de landenproef voor young riders wonnen ze zaterdagavond de Kür op muziek. Daarbij verbeterden ze hun persoonlijk record naar 74,515%.


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