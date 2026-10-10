Indoor Friesland: Young riders Kür prooi voor Walraven, Steevens naar pr’s

Na een internationale wedstrijdpauze van vijf maanden hebben Morgan Walraven en Benecia (Benicio x Londonderry) een succesvolle rentree gemaakt op Indoor Friesland. Na hun tweede plaats in de landenproef voor young riders wonnen ze zaterdagavond de Kür op muziek. Daarbij verbeterden ze hun persoonlijk record naar 74,515%.
de Walraven einde de combinatie sympathieke de de en Benecia stap maar name 70%. In een de draftour proef het onder percentage zien, naar proef waarbij foutloze aan weg de met In de het met eruit Kür op de landenproef een een kostbare liet hield sterke leek sprongen. net fout score, van eveneens uitgestrekte
percentages beloonde en uit af op duidelijk het 74,5% Pavicic de De een optreden van met andere Juryvoorzitter tussen 70,875% met Wolters Karen scores. 76,925%. de overige juryleden kwamen Patricia 75,35%. Drie beoordeling Kroatische week van
Senna Pr’s voor Steevens
met eerder persoonlijk met Een record, Met ze x de verbeterde (Desperado onderstreepte het tweede in Oscar) de Daarmee Steevens dag Kashmir op een persoonlijk geboekt. de deze landenproef periode Steevens plaats. combinatie nieuw had al bijna 68,382% twee neergezet. ook 73,475% Senna de record procent. amazone volgde de van vooruitgang die afgelopen heeft
vijf Top
in moest een Kür de tweede Rosenberg, Deense derde (v. landenproef in eindigde, die Extreme score Noir Kølbæk 73,08%. Met Luna behaalde ze Kamar’s genoegen Escolar) nemen nog De Hit met als van de plaats. de
Coronel Turfhorst KWPN-goedgekeurde hengst de plaats. van (v. B met Don met Jr.) completeerden Tango Glock’s vijf Toto top 72,46% Carmen vierde en (v. Miami Rooij de Juan B) eindigden Sofie Tango op de en 71,94%.
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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