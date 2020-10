Inessa Merkulova en Mister X na twee jaar terug met Wereldbeker-winst

Twee jaar na hun laatste wedstrijd hebben Inessa Merkulova en Mister X (Egejus x Blank xx) hun rentree op de FEI Wereldbekerwedstrijd in Ratomka gewonnen. De zestienjarige Trakehner raakte in 2018, een aantal weken na de Wereldruiterspelen in Tryon, geblesseerd. Merkulova verscheen zelf ook een jaar niet in de ring. Zij raakte in januari dit jaar in coma.

Merkulova raakte in januari dit jaar ernstig gewond bij een val van een paard. Ze werd met spoed overgebracht naar het universitaire ziekenhuis in Bremenhaven, waar ze in een kunstmatig coma werd gehouden en voor haar leven vocht.

De Russische amazone is er weer helemaal bovenop gekomen. Haar rentree in Ratomka werd beloond met de winst in de Grand Prix (75,37%) en de winst in de Kür op muziek (78,20%).

Bron: Horses.nl/Dressage News