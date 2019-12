Ingrid Klimke en Franziskus in Duits Olympisch kader

De Duitse Hippische Federatie heeft Ingrid Klimke met Franziskus (Fidertanz x Alabaster) van het perspectief kader naar het Olympisch kader gepromoveerd. Daarmee maakt Klimke nu deel uit van twee Olympische kaders, de amazone is namelijk met SAP Hale Bob OLD en SAP Asha P in het eventing-kader opgenomen.

In Frankfurt hoefde Klimke in de Grand Prix alleen Isabell Werth voor zich te dulden en in de Spécial stuurde de amazone Franziskus met een persoonlijk record van 76,128% eveneens naar de tweede plaats. Halverwege november was het duo ook al succesvol op de Wereldbekerwedstrijd in Stuttart, waar ze in de Grand Prix hun persoonlijk record aanscherpten naar 75,413%.

Bron: Pferd Aktuell