Ingrid Klimke en Franziskus naar bijna 80% in WB-kür Zakrzow

Gister was Ingrid Klimke al oppermachtig in de Wereldbeker Grand Prix in Zakrzow en ook vandaag was het weer raak. Met haar geweldenaar Franziskus (v. Fidertanz) reed Klimke naar bijna 80% in de kür op muziek. Geen persoonlijk record maar wel een unanieme overwinning. In de Grand Prx was het verschil met de nummer twee nog zo'n vijf procent, vandaag kwam Severo Jurado Lopez met Dahoud (v. Desiderio) dichter in de buurt: de combinatie scoorde ruim 78%.