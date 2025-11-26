Ingrid Klimke vervangt Katharina Hemmer in Top 12 Dressage Final Frankfurt

Voor het eerst vindt de Top 12 Dressage Final plaats in Frankfurt, maar Europees teamkampioene Katharina Hemmer zal niet van de partij zijn. Haar paard Denoix PCH (v. Destano) kampt met een lichte blessure, waardoor het team – in overleg met bondscoach Monica Theodorescu, eigenaar Nancy A. Gooding en trainer Hubertus Schmidt – besloot af te melden. Het paard is inmiddels wel weer in training en richt zich op het komende seizoen.