Ingrid Klimke vervangt Katharina Hemmer in Top 12 Dressage Final Frankfurt

Katharina Hemmer met Denoix PCH. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Voor het eerst vindt de Top 12 Dressage Final plaats in Frankfurt, maar Europees teamkampioene Katharina Hemmer zal niet van de partij zijn. Haar paard Denoix PCH (v. Destano) kampt met een lichte blessure, waardoor het team – in overleg met bondscoach Monica Theodorescu, eigenaar Nancy A. Gooding en trainer Hubertus Schmidt – besloot af te melden. Het paard is inmiddels wel weer in training en richt zich op het komende seizoen.

De vrijgekomen plek wordt volgens de Duitse website Dressursport Kim ingenomen door Ingrid Klimke met First Class (v. Fürstenball). De 13-jarige merrie heeft onder Klimke al meerdere internationale successen behaald, waaronder recent een tweede plaats in de Wereldbeker Kür in Mexico met een persoonlijk record van 78,905%.

  • Justin Verboomen
  • Isabell Werth
  • Cathrine Laudrup-Dufour
  • Frederic Wandres
  • Ingrid Klimke
  • Sandra Sysojeva
  • Patrik Kittel
  • Corentin Pottier
  • Maria von Essen
  • Larissa Pauluis
  • Semmieke Rothenberger
  • Dinja van Liere

Bron: Pferd-aktuelle/ Dressursport Kim

