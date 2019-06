Intermédiaire I kür valt ten prooi aan Carl Hester

In de Grand Prix eerder vandaag moest Carl Hester nog genoegen nemen met de vierde plaats, maar in de Intermédiaire I kür op muziek was de Brit de grote winnaar. Met de merrie Brioso (Benetton Dream FRH x Dimaggio) behaalde hij 78,520% en bleef daarmee een kleine drie procent voor op de Portugese ruiter Luis Principe en R.S. Raphael (v. Blue Hors Romanov).

Anderhalve maand geleden werd de eerste Prix St. Georges van Hester en Brioso beloond met ruim 82%. Daarvoor werd de merrie op Lichte Tour-niveau uitgebracht door Charlotte Dujardin, die de merrie samen met Andrew Fletcher in eigendom heeft. Op dinsdag won Hester de Prix St. Georges in Bolesworth met 74,618% en blijft dankzij zijn kür-winst tot dusver nog ongeslagen.

Foutloze kür

Brioso viel in de kür vooral met haar lichtvoetige draf. De merrie is zelfs iets neerwaarts gebouwd, maar blijft in beweging constant mooi bergopwaarts gaan. Hester maakte geen fouten in de kür en scoorde over de gehele linie veel achten. De nummer twee, Principe, liet eveneens een foutloze proef zien. Hoogtepunt was de uitgestrekte draf, waarvoor de expressief dravende R.S. Raphael 8,5-en en negens kreeg.

Bekijk hier de Prix St. Georges (van dinsdag) van Hester en Brioso:



Uitslag.

Bron: Horses.nl