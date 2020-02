Internationaal debuut Charlotte Dujardin en Gio op Indoor Brabant

Charlotte Dujardin neemt niet alleen haar huidige toppaard Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) mee naar Indoor Brabant, maar ook de talentvolle Gio (Apache x Tango). De negenjarige KWPN'er liep onlangs naar bijna 80% in zijn nationale Grand Prix-debuut en wordt door Carl Hester bestempeld als een uiterst getalenteerd paard voor de toekomst.

Dujardin heeft Gio in eigendom samen met Renai Hart. De Britse amazone spotte de ruin in een clinic onder het zadel van Amelie Kovac en vroeg of ze hem mocht uitproberen. Daarna vervolgde Gio zijn reis naar Groot-Brittannië. Na een aantal succesvolle starts in jonge paarden-proeven maakte de combinatie in juli vorig jaar het Intermédiaire II-debuut met ruim 77%.

Dujardin en Gio in een clinic op de Olympia Horse Show in Londen (vanaf 01:10:00)



Bron: Horses.nl/Gomes Media