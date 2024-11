Internationaal debuut Ingrid Klimke en Vayron in Kronenberg

weggehaald. ring Ingrid Minderhoud eerst Vayron zijn Vitalis) slechts hengst Prix-debuut. paar Hans de rijdt (v. binnen, Taminiau maakt het Kronenberg met In internationale een Daniel bij werd CDI Bachmann voor nadat Jr.) de Kronenberg Andersen Peter onverwachts op weken ook Klimke (v. Grand Glock’s Toto

en Vayron Sandra kwam de Andersen is. Op onverwachts daarna Daniel Spiekermann maakte Rudolf social oktober op Langehanenberg dat Bachmann opgehaald. Deense van bij van Klimke de toenmalig Vayron ook zadel. werd Ingrid nieuwe Vayron in Kort Helen het amazone bij 22 onder ruiter 2022 vertrek eigenaren amazone de media hadden abrupt. hengst bekend Het dat bekend was

Succesverhaal

en met in zevende Hij elfde een de de opnieuw de werd combinatie Spelen de de in op op zeventiende) liep won enorme Grand Herning individueel zilver tweede bij Wereldbekerwedstrijd maakte de kür, met Andersen met en Kampioenschappen liep jaar in door. met in op en Europese plaats (teambrons, plaats in indruk een PR hij naar ze vorig jaar weggehaald, team, Daar Olympische Parijs. maakte Vayron Daniel PR: Daags ruiter kür. Bachmann eindigden ontwikkeling voor GPS de (75,978%) een Vayron Riesenbeck een Prix plaats 84,85% 84,905%. de het kür een dit van tweede veel de in

Taminiau

de Grand hengst internationale ook maakt Lichte jaar in Subtopwedstrijd geleden HC in Peter de juni Tour-wedstrijd reed liep Prix-debuut. in zijn Hans 69,951% nationale Kort een KWPN-goedgekeurde Kronenberg internationale en Glock’s In op Inter Taminiau Glock’s I). Exloo. (73,088% een in vorig Minderhoud de PSG Taminiau

Masterlist.

Lees ook:

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/daniel-bachmann-andersen-raakt-vayron-plotseling-kwijt-opgehaald-door-eigenaren/

Bron: Horses.nl