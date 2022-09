Internationaal GP-paard Fuhur naar Duitse young riders-amazone

Het internationale Grand Prix-paard Fuhur (Fürstenreich x Nagnat) is via Patrik Kittel verkocht aan de Duitse young riders-amazone Luca Sophia Collin. De regerend Duits kampioene wil zich met de dertienjarige Russisch-gefokte ruin richten op de overstap naar de Grand Prix U25.

Fuhur begon zijn carrière onder het zadel van Elena Sidneva. Met deze amazone nam de ruin in 2018 voor Rusland deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon. Een jaar later reed Sidneva hem op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Niet lang daarna werd hij door Anna Kasprzak aangeschaft.

Kasprzak reed Fuhur op een aantal internationale Grand Prix-wedstrijden en scoorde meerdere keren dik boven de 70%. In verband met de zwangerschap van de Deense nam haar trainer Andreas Helgstrand de teugels van de ruin over en in juli 2021 reed Kasprzak Fuhur nog eenmaal zelf de ring binnen. Daarna verhuisde hij met het oog op verkoop naar Patrik Kittel.

Bron: Eurodressage