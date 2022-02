Internationaal Grand Prix-debuut Total Hope op CDI Herning

Louisdor Preis-winnaar Total Hope OLD (Totilas uit Weihegold) maakt in de tweede week van maart zijn internationale Grand Prix-debuut. Dat is niet het enige interessante debuut dat op CDI Herning gaat plaatsvinden, Alexander Yde Helgstrand rijdt Isabell Werths voormalig Grand Prix-paard Belantis (Benetton Dream FRH x Expo'se) daar namelijk ook de ring binnen.