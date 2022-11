Internationaal Grand Prix-paard Amplemento naar Christian Schumach

Malin Wahlkamp heeft afscheid genomen van haar internationale Grand Prix-paard Amplemento (Ampère x Sir Oldenburg). De Baden Württemburger-hengst is aangeschaft door een lesklant van de Oostenrijkse Grand Prix-ruiter Christian Schumach. Schumach gaat Amplemento op concours uitbrengen.

Wahlkamp reed Amplemento in mei vorig jaar in zijn eerste internationale Grand Prix. Daarna reed ze Zweedse amazone de hengst nog in Herzlake, Sint-Truiden, Aken en Randbøl. Dit jaar reed Wahlkamp de Ampère-zoon alleen op CDI3* Lier de ring binnen. Daar kwam de combinatie in zowel de Grand Prix als de Spécial tot scores van net boven de 70%.

Bron: Horses.nl/EQWO