Internationaal Grand Prix-paard Quintus met pensioen

Lisa Wernetznig met Quintus. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Lisa Wernitznig heeft de Quaterback-zoon Quintus op een nationale wedstrijd in Kerken voor het laatst aan de start gebracht. De zeventienjarige Westfaler-ruin kwam met zowel Wernitznig als met Isabell Werth in de internationale Grand Prix uit.

