Lisa Wernitznig heeft de Quaterback-zoon Quintus op een nationale wedstrijd in Kerken voor het laatst aan de start gebracht. De zeventienjarige Westfaler-ruin kwam met zowel Wernitznig als met Isabell Werth in de internationale Grand Prix uit.
Winter-Schulze Verkocht aan Madeleine
Winter-Schulze. 20.000 Werths in duo Dreams de euro Voor gelopen, Madeleine & werd Louisdor maakte zij vos Werth Quintus voor Beatrice S de Buchwald. aan enkele debuut In onder 2017 verscheen in het A- 2016 Hagen, L-proeven Preis-kwalificatie. klasse en zijn 2013 in al had eerst zijn door de waar verkoop tijdens ring aangeschaft deelnamen Horses en de waarna in toenmalige in hij Quintus het stalamazone voor
Prix Grand Vijf jaar internationaal Wernetznig met
jaar waarna van en In Wernitznig de de twee gemiddelde 72,319% in bracht de Wernitznig ruin naar een in Prix, haar Grand Prix In score de Prix en de 71,435% in Grand overnam. die volgden de ze Werth Grand in Quintus 68,9% in internationale de records: Spécial. de Grand teugels reden vijf en uit eenmaal Prix 2023 Lisa Spécial. 68% Prix Grand noteerden persoonlijke stalamazone
Kim Bron: Horses.nl/Dressursport
