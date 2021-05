Internationaal LT-debuut Van der Meer en Jazz-kloon Hollywood op CDI Grote-Brogel

Patrick van der Meer en de Jazz-kloon Hollywood (Cocktail x Ulster) staan op de deelnemerslijst van CDI Grote-Brogel (14-16 mei). Van der Meer bracht de negenjarige hengst al een aantal keer op nationaal Lichte Tour-niveau aan start. Naast het debuut van deze combinatie staat er nog een internationaal debuut op de planning: Jeanna Hogberg brengt het Olympisch paard Lorenzo in Grote-Brogel voor het eerst aan start.

Jazz zelf was op internationaal Grand Prix-niveau actief met Tineke Bartels en Kirsten Beckers en heeft daarnaast ontelbaar veel goedgekeurde zonen en succesvolle sportpaarden voortgebracht. In 2012 werden er twee klonen van de topvererver geboren. In juni 2018 kwamen de hengsten bij Van der Meer onder het zadel en anderhalf jaar later maakte Hollywood zijn debuut in het ZZ-Zwaar.

Lorenzo

In Grote-Brogel maakt Grand Prix-paard Lorenzo, voorheen gereden door Severo Jurado Lopez, zijn internationale debuut met zijn nieuwe amazone Jeanne Hogberg. De Zweedse amazone kreeg de ruin onder het zadel met het oog op de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: Dressprod/Horses.nl