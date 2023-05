Internationaal rentree Charlotte Dujardin

Twee maanden na de geboorte van haar dochter Isabella Rose maakte Charlotte Dujardin volgende week haar rentree tussen de witte hekjes. De Britse topamazone staat met haar WK-paard Imhotep (Everdale x Vivaldi) op de deelnemerslijst van CDI Windsor (8-11 mei).

Dujardin reed Imhotep vorig jaar op de Wereldkampioenschappen in Herning, pas zijn derde internationale wedstrijd, naar de tiende plaats in de Grand Prix kür, met het team wonnen ze daarnaast zilver. Kort na het WK kondigde Dujardin aan dat zij en haar partner Dean Wyatt Golding in blijde verwachting van een dochtertje waren.

Hughes en Briolinca

In Windsor kan Dujardin concurrentie verwachten van onder andere haar WK-teamgenoot Gareth Hughes met Classic Briolinca (Trento B x Royal Dance). De zeventienjarige KWPN-merrie en haar ruiter vormden vorig jaar de verrassing van het WK. Met een score van dik 84% werden ze vijfde in de kür. Eind vorig jaar liep de merrie met een PR van 84,590% naar de tweede plaats op CDI-W Londen. Windsor wordt haar eerste internationale concours van dit jaar.

Complete deelnemerslijst.

Bron: Horses.nl