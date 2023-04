Internationaal rentree Go Legend DVB op CDI Exloo

Marlies van Baalen staat met Go Legend DVB (Totilas x Ferro) op de masterlist van CDI Exloo (4-7 mei). De KWPN-ruin liep vorig jaar op Indoor Brabant zijn laatste internationale wedstrijd en zijn amazone moest hem vervolgens voor CDI Exloo in mei 2022 afmelden in verband met een lymfe ontsteking onder de singel.

Van Baalen en Go Legend maakten in 2021 deel uit van het Nederlandse team dat deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio en de Europese kampioenschappen in Hagen. In februari 2022 liep Go Legend de Grand Prix en de Spécial in Le Mans en een maand later werd hij in zowel de Grand Prix als de kür zevende op Indoor Brabant. De lymfe ontsteking die hij vervolgens opliep vlak voor CDI Exloo, stond deelname aan de Wereldruiterspelen in Herning in de weg.

Volledige masterlist.

Bron: Horses.nl/Dressprod