Internationale comeback Imke Schellekens-Bartels levert vierde plaats op

Imke Schellekens-Bartels kwam vanmiddag voor het eerst sinds begin december 2015 weer internationaal aan de start. Haar comeback in Le Mans was tevens het debuut van de negenjarige Honoreé VCG (v. Jazz) in de Prix St. Georges. Dit leverde de vierde plaats op achter Philip van Ommen. Met de zoon van Jazz behaalde Imke Schellekens 69,382%. De hoogste score van 70,735% ontving ze van het jurylid bij B, die haar op de tweede plaats zette.