Internationale dressuur keert in 2026 terug naar Hickstead dankzij initiatief Daniel Watson

Na een afwezigheid van twee jaar maakt de internationale dressuur in mei 2026 een comeback op All England Jumping Course in Hickstead. De herstart is te danken aan een initiatief van de Britse dressuurruiter Daniel Watson in samenwerking met zijn organisatie Aster Events en hoofdsponsor Chart Stables.

In 2024 besloot de Hickstead-organisatie om te stoppen met de internationale dressuurwedstrijd vanwege de hoge kosten. Volgens directeur Lizzie Bunn was het evenement structureel verlieslijdend. “De kosten, met name van juryleden en officials, van meer dan 50.000 pond zijn exorbitant”, verklaarde ze destijds. Ook het weer in mei speelde een rol in de beslissing.

Het terrein is sindsdien verder doorontwikkeld. Zo werd recent een nieuw stallencomplex van 1,5 miljoen pond gerealiseerd, waardoor het terrein het hele jaar door inzetbaar is.

Terugkeer

De terugkeer in 2026 wordt georganiseerd buiten de bestaande Hickstead-structuur om. Watson heeft het terrein opnieuw vastgelegd en coördineert alle aspecten van het evenement, van wedstrijdindeling tot sponsorwerving. “Dit is een onafhankelijk georganiseerd evenement, met als doel iets nieuws te bouwen dat competitie, community en cultuur verbindt”, aldus Watson.

Naast internationale dressuur- en paradressuur-rubrieken staan ook nationale- en jonge paarden-rubrieken op het programma, evenals Premier League-klassen en de Dressage Masters.

Bron: Horses.nl/British Dressage