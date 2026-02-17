Internationale dressuur toegevoegd aan Global Champions Tour in Wenen

Savannah Pieters
LGCT Wenen. Foto: Longines Global Champions Tour
Door Savannah Pieters

De etappe van de Longines Global Champions Tour in Wenen wordt in 2026 uitgebreid met internationale dressuur. Van 24 tot en met 27 september staat naast het springen voor het eerst ook een dressuurconcours op het programma.


