Internationale topruiters willen dressuurhoedje behouden

Een groep van 150 internationale topdressuurruiters heeft bij de FEI een petitie ingediend om het hoedje op wedstrijden op het allerhoogste niveau toe te blijven staan. Met dit verzoek hopen ze dat het verbod op het gebruik van een dressuurhoedje dat 1 januari 2021 ingaat wordt teruggedraaid. Op de lijst, die ruiters vertegenwoordigt uit zo'n twintig landen, staan ook enkele Nederlanders.

In de petitie staat volgens het bericht op Dressage News het volgende:

‘De internationale top dressuurruiters willen een formeel verzoek indienen bij de FEI om de mogelijkheid te behouden om de dressuurhoed te gebruiken bij internationale wedstrijden voor senioren.’

Geen ernstig ongeval

Er is nog nooit een ernstig ongeval geweest bij een internationale dressuurwedstrijd en de ruiters denken daarom dat er geen reden is om de mogelijkheid om een hoed te dragen te veranderen voor senioren op CDI4 * / 5 *, Spelen en kampioenschappen op Grand Prix-niveau.

Uniek

“De hoge hoed is een essentieel onderdeel van de identiteit van dressuur. De dresscode maakt ons uniek en we willen heel graag dat de dressuurhoed optioneel te gebruiken blijft, maar alleen op het hoogste wedstrijdniveau”, aldus de ruiters. “Bij prijsuitreikingen kan het dragen van een veiligheidshoofddeksel verplicht blijven.”

Agenda

“We verzoeken de FEI dringend om deze kwestie toe te voegen aan de agenda voor de volgende Algemene Vergadering, en de regel dienovereenkomstig te wijzigen. Wij geloven dat het het recht is van elke individuele ruiter om te kiezen tussen het gebruik van een dressuurhoed of een veiligheidshoofddeksel. Dit recht kan niet worden herroepen.”

Het verbod werd in 2019 voorgesteld door de Medische Commissie van de FEI onder leiding van Mark Hart uit de Verenigde Staten als een algemene vereiste voor paardensport, behalve voltigeren, dat aanvankelijk dit jaar van kracht zou worden.

Bij de jeugd is een veiligheidshoofddeksel al langer verplicht, maar bij veel nationale federaties kwam het voorstel om de dressuurhoed te verbieden als een verrassing. Nederland en Duitsland slaagden er al in om de implementatie voor dressuur een jaar uit te stellen. In hun huidige verzoek wordt ook verwezen naar het feit dat het veiligheidshoofddeksel dus niet in alle disciplines verplicht wordt en dat deze ongelijkheid niet gerechtvaardigd is.

Ondertekenaars

De petitie werd onder andere ondertekend door Isabell Werth en haar Duitse teamgenoten inclusief de bondscoach, Carl Hester, Andreas Helgstrand en Cathrine Dufour. En voor Nederland zetten Edward Gal, Hans Peter Minderhoud, Laurens van Lieren, Thamar Zweistra, Emmelie Scholtens, Madeleine Witte-Vrees, Diederik van Silfhout en Imke Schellekens-Bartels hun handtekening.

